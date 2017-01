Un vivero frutícola forestal implementará la Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad (GRALL) en coordinación con la Municipalidad Distrital de Bambamarca, gracias a un trabajo articulado que emprenderán con el objetivo de mejorar las buenas prácticas agrícolas en la provincia de Bolívar.

Esta medida fue dispuesta durante una visita a la GRALL que realizó el alcalde distrital de Bambamarca, Juan Julio Castro Salinas, en donde conversó con el mismo gerente regional de Agricultura, Hernán Aquino Dionisio, sobre las diversas necesidades que padecen los pobladores de esta parte de Bolívar, en materia agrícola.

“Bambamarca es el distrito más grande de la provincia de Bolívar, una de las más alejadas de la región La Libertad. Gracias a esta coordinación con el gerente regional de Agricultura, vamos a conversar con la comunidad del caserío Calemar para designar un terreno en donde estaremos implementando el vivero”, explicó el alcalde distrital.

En esta reunión, el gerente Hernán Aquino, también dispuso la donación de 2 mil 500 plantones de maracuyá para que sean sembrados en unas 5 hectáreas de terreno en la parte del valle del distrito, como otra alternativa de cultivo.

El funcionario, anunció que en el transcurso del mes de febrero estará arribando a este lugar para hacer un diagnóstico in situ, sobre otros posibles proyectos que podrían también ser trabajados coordinadamente.

Entre otros proyectos que serían evaluados, no se descartó la siembra de paltos y la crianza de trucha. “El desarrollo de un pueblo no solo es cemento, no solo es construir obras; la población también necesita que le enseñen el correcto modo de siembra, de abono, de crianza y otras actividades que son vitales para su economía”, manifestó Aquino Dionisio.

Comentarios