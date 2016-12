UCV distingue el talento de de 25 empresarios exitosos de La Libertad

La Universidad César Vallejo distinguió y reconoció la creatividad, esfuerzo, perseverancia e innovación de 25 empresarios exitosos de la Región La Libertad.

El evento realizado en el auditorio Héctor Acuña Cabrera de esta casa superior de estudios congregó a emprendedores que destacan en rubros como: la agroindustria, construcción, gastronomía, belleza, arte y tecnología.

Entre ellos tenemos a: María Neciosup de Prevost, representante de la empresa “Los Conquistadores” Hotel S.A., Hermes Escalante Añorga de “Escacorp” S.A.C., Guillermo Li Cadenillas de Restaurante “Doña Peta”, Nelson Kcomt Che, de “Tomografía Computarizada” , Jorge Rodríguez Lázaro de Imprenta Editora “Gráfica Real”, David Anticona Paredes de “Propalto Empresa Agroindustrial”, Zully Vargas Saito de “Zully Varsai”, July Bustamante Sánchez de “La Maisón del Arte III”, Juan Aguilar Julca de Instrumentos Musicales “Marjhorie”, Magaly Venegas Aguire de “Camy, Emy Urban” Spa, entre otros.

En mérito a su emprendimiento, esfuerzo y destacada trayectoria empresarial, todos y cada uno de ellos recibieron de manos de las máximas autoridades de la UCV, la estatuilla respectiva símbolo de su compromiso y contribución con el desarrollo y crecimiento regional.

El Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UCV, Augusto López Paredes y organizador del referido evento, indicó que “el binomio universidad – empresa, es fundamental, pues el conocimiento como factor de desarrollo ha adquirido una especial relevancia en nuestra sociedad actual, convirtiéndose a su vez en una especie de impulsor de la creatividad y la innovación”.

El evento también destacó y reconoció el talento de los egresados “vallejianos” exitosos como: Miltón Boñon Horna de “BP Solution” S.A.C., Verónica Kodzman López de “Creciendo: Centro de Estimulación y Desarrollo personal”, Ana Morgan Noriega de “Morgan Salud: Centro Médico y Psicológico”, Luis Salazar Montoya de “World Trainer” E.I.R.L., Pedro Solano Colmenares de “Nept Computer”, María Balarezo Salinas del “Centro de Nutrición y Estética Marijuan”.

“En la perseverancia está el éxito. Yo me inicie vendiendo ropa, luego puse una peluquería y después el Centro de Nutrición y Estética “Marijuan” de la cual me siento muy orgullosa. A veces trabajar con préstamos bancarios nos atemoriza un poco, en este sentido creo firmemente que debemos arriesgarnos, pero sin dejar de innovar y de perseverar, expresó, María Balarezo Salinas, ex alumna de la UCV y dueña de la estética “Marijuan”.

La Dra. Ana Teresa Fernández Gill, Directora Académica de la UCV, indicó que reconocer el esfuerzo y trabajo de los empresarios es fundamental, pues este estímulo contribuye con la evolución de las mismas.

“Hoy en día las corporaciones demandan profesionales innovadores que propongan cosas nuevas con valores agregados, pues recordemos que el factor clave de las empresa son las personas”, agregó, Fernández Gill”.

Se reconoció también al equipo de jóvenes universitarios “vallejianos”, que ganaron el Concurso Regional de Emprendimiento, con el proyecto FERTIBIO. Así mismo, se otorgó distinciones a los escolares de las diversas instituciones educativas de la ciudad que participaron en el concurso interno de emprendimiento Desafío Emprendedor Junior, que organizó la UCV.

