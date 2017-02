Trailer: El Espacio entre nosotros

Sinopsis:

Un muchacho de dieciséis años de edad, que ha crecido y vive en Marte, se enamora de una chica de la Tierra, con la que se ha estado comunicando, por lo que comienza su viaje para poder verla.



Género: Ciencia Ficción



Título original: The Space Between Us

Duración: 120 minutos

Director: Peter Chelsom

Censura: May. 14 años

País: Estados Unidos

Actores: Asa Butterfield, Britt Robertson, Carla Gugino, Gary Oldman, BD Wong, Janet Montgomery, Lora Martinez-Cunningham, David House, Luce Rains, Scott Takeda

