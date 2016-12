La Orquesta Sinfónica de Trujillo ofrecerá este jueves 29 de diciembre un concierto especial por la conmemoración del 196° aniversario de la proclamación de la Independencia de Trujillo. La cita es a las 20:00 horas en el Teatro Municipal de Trujillo, el ingreso es libre.

El maestro Espartaco Lavalle Terry dirigirá al elenco musical de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad que en esta oportunidad será reforzado por 20 artistas que en su mayoría integran la Orquesta Sinfónica Nacional.

“Nuestra orquesta contará con el refuerzo de 20 talentosos instrumentistas, quienes han decidido brindarnos su apoyo desinteresado e integrarse al elenco, para esta presentación en fecha tan especial”, manifestó María Elena Córdova Burga, directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad.

El programa incluye temas como Nabucco y Obertura de Verdi y “Cascanueces” Suite, Overture miniature, March, Dance of the Sugar Plum Fairy, Russian Dance (Trepak), Arabian Dance, Chinese Dance, Dance of the Mirlitons, Waltz of the Flowers y Sinfonía #4 , 4to Mov, Finale de Tchaikowsky.

Celebre junto a la Orquesta Sinfónica de Trujillo un aniversario más de la proclamación de la Independencia de nuestra histórica ciudad este 29 de diciembre a las 20:00 horas en el Teatro Municipal de Trujillo, ubicado en Jr. Bolívar N° 753.

Comentarios