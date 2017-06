Nintendo anuncia que lanzará el Nintendo Classic Mini SNES

La firma japonesa Nintendo anunció que en setiembre llegará la nueva versión de la clásica consola de 16 bits Super Nintendo con 21 juegos preinstalados. Uno de los más destacados títulos será la segunda parte de “Star Fox”, que nunca se llegó a estrenar.

Esta nueva consola, “Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System”, tiene la misma apariencia que la versión original, pero es más pequeña.

“Super Mario World”, “The Legend of Zelda: A Link to the Past”, “Super Mario Kart”, “Super Metroid”, “Contra III: The Alien Wars”, “Mega Man X”, “Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting” y “F-ZERO”, son algunos de los títulos que estarán disponibles.

“Juega 21 éxitos del Super NES, incluyendo el inédito Star Fox 2, cuando se lance el Super Nintendo Entertainment System: Super NES Classic Edition, a partir del 29 de setiembre”, anuncia Nintendo en su cuenta oficial de Facebook.

“Nintendo Classic Mini SNES” costará ochenta dólares en Estados Unidos. Incluye un cable HDMI, un cable de alimentación USB, y dos clásicos mandos.

“Star Fox 2”, la secuela de la famosa entrega de shooter, jamás se llegó a lanzar. Nintendo lo canceló cuando el videojuego ya estaba terminado.

Comentarios