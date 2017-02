Nicholas Casey, periodista del The New York Times, llegó a Trujillo para realizar un reporte periodístico de la irrigación liberteña, Chavimochic.

“Lo que había escuchado, a través de diversos medios de comunicación, sobre el impacto del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC en la agroindustria, sector pecuario, agua potable y generación de energía eléctrica, lo he comprobado”, expresó Nicholas Casey, periodista del The New York Times, quien llegó a Trujillo para realizar un reporte periodístico de la irrigación liberteña.

Ingresó a una de las Plantas Procesadoras, ubicadas en Salaverry, donde pudo apreciar el acopio, selección y envasado de diversos productos agroindustriales.

Asimismo, pudo continuar su visita técnica a diversas instalaciones del PECH, así como los campos de pequeños y mediano agricultores de los valles de mejoramiento.

De igual manera entrevistó a Guillermo Vilcherrez, Presidente de la Junta de Usuarios de Riego de Virú, que en representación de los pequeños y medianos agricultores expresó su satisfacción por el apoyo e impacto positivo de la irrigación liberteña, en las áreas de mejoramiento.

“Antes de los años 90 no teníamos los cultivos que vemos ahora, éramos mucho menos en población y se ha logrado con CHAVIMOCHIC mejorar la calidad de vida de nuestros hermanos agricultores”, afirmó Vilcherrez.

Nicholas Casey expresó que en el mes de marzo el The New York Times estará publicando este reportaje.

