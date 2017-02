Mujeres rompen mitos en profesiones consideradas ‘de hombres’

Giovanna García Estación, General de la Policía Nacional, Grace Hemmerde, corredora de autos y Luvia Soledad Ascencio, lanzadora de bala le ponen un alto a los estereotipos y respaldan la importancia de la igualdad de género en la educación de los estudiantes del Perú.

En el Perú, donde las mujeres ganan un tercio menos que los hombres y trabajan 75 horas a la semana, 9 horas más en promedio que los hombres Estas mujeres rompen esquemas y con su ejemplo cuestionan los roles “tradicionales”

“Manejo autos de carrera y en el entorno existen comentarios o prejuicios. La idea de que solo por ser mujer estacionas o manejas mal”, cuenta Grace Hemmerde, la única corredora de Karts en su categoría y representante del Perú a nivel Mundial.

Asimismo, con respecto al tema de igualdad, ella destacó, “la igualdad de género es importante para el desarrollo del país y de las personas, hoy en los países más desarrollados no existen los prejuicios que se ven aquí, se ve a personas haciendo lo que quieren, donde hay mujeres que juegan fútbol y hombres jugando vóley. Dentro del deporte esto es importante porque tienes a más personas en diferentes disciplinas para que representen al Perú”.

En esa línea, para Luvia Ascencio, deportista y lanzadora de bala, señaló, “al principio mi familia no quería, pero luego se dieron cuenta que esto es para mí y me gusta…mis amigos me dijeron que se me iba a deformar el cuerpo, que me van a salir hombros grandes, que eso hacen los hombres”. Pero ella dejó de lado los prejuicios y temores de sus amigos y decidió practicar el deporte que quería con el apoyo de sus padres.

También, Giovanna García Estación, quien es General del cuerpo jurídico y directora de Defensa Legal de la Policía Nacional señaló con mucha convicción la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres para elegir lo que quieran ser, destacando que “las mujeres podemos ser líderes”.

Ellas brindaron su testimonio en un video del Ministerio de Educación dentro del marco de la campaña “Curriculo Nacional, promoviendo igualdad y derechos para todos”.

Fuente: Ministerio de Educación del Perú

