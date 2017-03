El ministro de Cultura, Salvador del Solar clausuró el Primer Encuentro con los titulares de las Direcciones Desconcentradas de Cultura (DDC), cuyas conclusiones serán priorizadas a fin de ponerlas en práctica en beneficio de la gestión cultural y la población.

“Establezcamos metas en el tiempo y seamos una combinación de ambiciosos y realistas es decir, fijemos temas medibles y repliquemos las buenas prácticas que ya realizan otras DDC, así se irá mejorando”, sostuvo el ministro durante su exposición ante los 24 directores presentes en la reunión de trabajo realizada en la sala Mochica del Ministerio de Cultura.

Tras escuchar las exposiciones e intercambiar opiniones con los directores, el ministro del Solar hizo hincapié en el lema de las mesas de trabajo con las DDC “Juntos La Hacemos” y aclaró que éste no debe limitarse para los colaboradores del sector Cultura sino a toda la sociedad ya que “el Perú no es un país cualquiera cuando se habla de cultura sino por el contrario somos una nación con una riqueza cultural importante y que todavía estamos lejos de conocerla, aprovecharla y de compartirla”.

El ministro reiteró a los DDC que el Ministerio de Cultura ya no debe ser visto como la institución que se tarda en responder consultas administrativas. “Cultura tiene que estar cerca, no la institución que se tarda y que desde el principio dice que no. Cambiemos esa actitud desde la sede central hasta las regiones”.

En ese sentido, aseveró que hacer que la cultura sea valorada y cercana se podrá atraer a “la sensación de que la cultura es el verdadero centro de nuestra identidad y el ingrediente fundamental de nuestro orgullo como peruanos”.

