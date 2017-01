Las playas de Moche y Salaverry han sido consideradas por la Gerencia Regional de Salud La Libertad como las únicas aptas por los bañistas liberteños.

En ese sentido la Unidad de Salud Ambiental de la Gerencia Regional de Salud – LL, en su semana epidemiológica N° 52, identificó el número de playas Saludables y No Saludables del borde costero de la región, desde Chepén hasta Virú, siendo – en efecto- sólo las playas de los distritos de Moche y Salaverry aptas para los bañistas en este verano.

Los factores predominantes para calificar una playa apta son la presencia de recipientes para acopiar basura y de servicios higiénicos; tal es el caso de los balnearios de Poémape, Santa Elena y el Milagro, del distrito pacasmayino de San Pedro, cuyos niveles de coliformes son inferiores a 1.8, pero por no contar con dichos elementos han sido declaradas No Aptas o No Saludables para los veraneantes.

Las playas de Pacasmayo, como Poémape Sur, Poémape centro, el Milagro Norte, Malecón Sur, Junco Marino Malecón Grau, el Faro y Santa Elena, entre otras no han tenido una calificación sanitaria.

Asimismo, las playas de Virú necesitan una limpieza a fin de que sean posteriormente consideradas entre las calificadas para poder servir a los bañistas y veraneantes en esta nueva temporada del año.

