IGSA invertirá US$ 500 millones en proyectos de salud peruanos

IGSA Medical Services planea invertir US$ 500 millones en el Perú, en el desarrollo de diferentes proyectos de infraestructura de salud, manifestó Javier Sánchez Muñoz Director Ejecutivo del holding empresarial azteca.

Sánchez Muñoz explicó que IGSA ingresó al mercado peruano hace tres años y ha invertido hasta el momento US$ 12 millones: US$ 3 millones en un centro de atención al paciente renal, en Huacho, y US$ 9 millones en la Primera Clínica de Medicina Deportiva del Perú, ubicada en el Callao.

Según el representante de IGSA, el Perú es un país que ofrece la estabilidad suficiente para la ejecución de sus planes de inversión. “El Perú ofrece todas las políticas públicas y brinda todas las garantías necesarias para que las empresas extranjeras podamos venir a invertir”, manifestó.

Según Sánchez Muñoz, el sector salud ofrece muchas oportunidades que permite a los gobiernos y a la empresa realizar un trabajo social que es muy importante.

Nuevas inversiones

El plan de US$ 500 millones que IGSA tiene para el Perú se divide en US$ 250 millones para construir centros de atención al paciente renal, mediante asociaciones con gobiernos.

Asimismo, IGSA tiene una cartera de otros US$ 250 millones para el desarrollo de proyectos hospitalarios.

Clínica del deporte

Sobre la recientemente inaugurada Clínica de Medicina Deportiva del Perú, en donde se invirtió US$ 9 millones, Sánchez Muñoz destacó que permitirá atender a toda la población que desarrolle deportes y requiera de un servicio completo de análisis, tratamiento y rehabilitación.

