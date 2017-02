El gobernador regional de La Libertad, Luis Valdez Farías, presentó al nuevo director ejecutivo del Hospital Regional Docente de Trujillo Dr. Fernando Guillermo Gil Rodríguez, a quien le solicitó trabajar con transparencia y con visión de futuro.

“La problemática del sector salud, no es exclusiva de La Libertad, es una realidad que afrontan las diferentes regiones del país, y eso se debe a que los gobiernos anteriores no plantificaron, no trabajaron con una visión de futuro y las consecuencias las estamos pagando todos los ciudadanos que hoy sufren por la mala infraestructura, falta de hospitales, de equipamiento, especialistas, entre otras carencias. Hoy que nos toca estar al frente trabajemos juntos y planifiquemos un mejor futuro, donde no existan brechas sociales y donde la atención en salud sea de calidad e integral”, expresó Valdez Farías.

Agregó que el objetivo es no tener funcionarios o servidores públicos de gabinete, sino que se necesita gestores, que impulsen la gestión en favor de todos los liberteños. “Eso hará que nuestro paso por el cargo que ocupamos hoy prevalezca en el tiempo; y eso se logra haciendo las cosas bien, con transparencia y con vocación de servicio”, agregó.

Durante su participación, el nuevo director Fernando Gil Rodríguez, quien es hijo del ex rector de la UNT, Guillermo Gil Malca, agradeció la confianza de la primera autoridad regional y se comprometió a sacar adelante al hospital y a trabajar siguiendo las políticas de gestión, y a planificar y brindar un mejor servicio a los ciudadanos.

“Es un reto y compromiso que asumo junto a todos los trabajadores, porque la gestión somos todos”, manifestó, pidiendo a cada uno de los presentes que lo apoyen trabajando con honestidad y al gobernador que lo ayude financieramente para resolver los grandes problemas que se presentan en la atención en la unidades de cuidados intensivos, salas de operaciones y partos.

La presentación se realizó en el auditorio del HRDT, con la presencia del gerente regional de Salud, Luis Alvarado Cáceres, médicos del cuerpo directivo y los trabajadores de dicho hospital. También participaron en la mesa de honor los directores de los principales establecimientos de salud.

