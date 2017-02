La noche más importante de la música reunió a las estrellas más importantes de la industria para ser testigos de la 59 entrega de Premios Grammy.

La velada en el Staples Center de Los Ángeles contó con la conducción del genial James Corden, tuvo emotivos tributos a George Michael y Prince, y espectaculares presentaciones en vivo de Bruno Mars, Beyoncé, Katy Perry y, entre otros, Lady Gaga junto con Metallica.

La británica Adele fue elegida para rendir tributo a su compatriota George Michael, fallecido en la Navidad de 2016. La canción elegida fue “Fast Love”, sin embargo a los segundos de haber empezado a cantar se notaba que la cantante no estaba cómoda, por lo que decidió disculparse y parar la canción asegurando que era la primera vez que le pasaba, estaban en vivo y lamentablemente tenía que detener su interpretación pues se había equivocado.

Superado el error de Adele, se realizó una de las presentaciones más esperadas de la noche: la colaboración de Lady Gaga con Metallica que tuvo su punto flojo desde el arranque cuando el micrófono del cantante James Hetfield estuvo apagado durante la canción “Moth Into Flame”. Si bien el guitarrista trató de salvar la situación, finalmente el líder de la banda expreso su frustración tirando su guitarra y el micro.

Demi Lovato, Tori Kelly, Andra Day, entre otros artistas hicieron lo mejor para salvar la noche de sinsabores en los Grammy’s con un gran tributo a los Bee Gees, que tuvo a Barry Gibb como espectador.

Algunos de los ganadores son:

GRABACIÓN DEL AÑO

Hello

Adele

ÁLBUM DEL AÑO

25

Adele

CANCIÓN DEL AÑO

Hello

Adele Adkins & Greg Kurstin, songwriters (Adele)

MEJOR NUEVO ARTISTA

Chance The Rapper

MEJOR INTERPRETACIÓN POP SOLISTA

Hello

Adele

MEJOR INTERPRETACIÓN POP DE UN DÚO O GRUPO

Stressed Out

Twenty One Pilots

MEJOR ÁLBUM POP VOCAL TRADICIONAL

Summertime: Willie Nelson Sings Gershwin

Willie Nelson

MEJOR ÁLBUM POP VOCAL

25

Adele

MEJOR GRABACIÓN DANCE

Don’t Let Me Down

The Chainsmokers Featuring Daya

MEJOR ALBÚM DANCE/ELECTRÓNICO

Skin

Flume

MEJOR ÁLBUM INSTRUMENTAL CONTEMPORÁNEO

Culcha Vulcha

Snarky Puppy

MEJOR INTERPRETACIÓN ROCK

Blackstar

David Bowie

MEJOR INTERPRETACIÓN EN METAL

Dystopia

Megadeth

MEJOR CANCIÓN ROCK

Blackstar

David Bowie, songwriter (David Bowie)

MEJOR ÁLBUM ROCK

Tell Me I’m Pretty

Cage The Elephant

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA

Blackstar

David Bowie

MEJOR INTERPRETACIÓN R&B

Cranes In The Sky

Solange

MEJOR INTERPRETACIÓN EN RYTHM AND BLUES

Angel

Lalah Hathaway

MEJOR CANCIÓN RYTHM AND BLUES

Lake By The Ocean

Hod David & Musze, songwriters (Maxwell)

MEJOR ÁLBUM URBANO CONTEMPORÁNEO

Lemonade

Beyoncé

Comentarios