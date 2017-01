Facultad de Derecho de UCV organiza seminario sobre “Violencia de género”

“Aún el estado no es capaz de proteger apropiadamente a las mujeres víctimas de violencia de género, pues las demandas no son atendidas con eficacia por el sistema judicial”, expresó la ex legisladora y consultora de nacionalidad Argentina, María de los Ángeles Petit.

Ella disertó el tema: “Violencia de género, la búsqueda de un plan integra para erradicarla” , actividad que se desarrolló en el marco del Seminario de Actualización Profesional 2016 – II, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad César Vallejo.

Según datos revelados por la destacada ponente cada 30 horas una mujer es asesinada en Argentina. Perú no es la excepción, según un informe propalado por diversos organismos, diariamente en nuestro país ocurren 16 violaciones y por lo menos una mujer es golpeada o asesina por su propia pareja.

“La violencia de género es un problema cultural muy grande, muchos me preguntan cómo superarla y erradicarla. Sinceramente creo que debemos promover la no violencia desde los colegios e incluirla dentro de la curricula escolar. Asimismo debemos extenderla a los vecindarios, barrios y clubes de madres”, expresó María de los Ángeles Petit.

Pese a que muchas organizaciones y activistas reunidos a través de diversos colectivos realizaron diversas marchas en protesta por las constantes muertes y maltratos hacia la mujer nada parece detener las alarmantes cifras.

“Desde el punto vista político los gobiernos de turno deberían visualizar el problema, agendarlas y destinar los recursos necesarios para poder establecer medidas de atención y de prevención concreta, pues uno de los mayores problemas es el déficit de psicólogos para atender de manera oportuna los diversos casos”, agregó Petit .

La Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad César Vallejo, Dra. Jeannette Tantalean Rodríguez, expresó que el problema debe ser abordado de manera frontal, denunciar el hecho y crear equipos de contención que puedan acompañar a las víctimas de violencia de género a lo largo de todo el proceso.

“Desde el punto de vista del derecho creo firmemente que para poder solucionar a tiempo los diversos casos y lograr que las victimas empiecen una nueva vida, necesitamos mayor compromiso de quienes ejercen justicia, es decir requerimos abogados, fiscales, jueces, y operadores policiales especializados y que sepan diferenciar lo que es violencia de genero de otros delitos” concluyó Petit.

