En su novena edición, los talleres de verano denominados El Saber del Barro beneficiaron a más de 100 escolares que viven en los centros poblados aledaños al patrimonio arqueológico Chan Chan.

Esta acción de sensibilización sostenible que promueve el Ministerio de Cultura a través del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan involucró a niños y adolescentes de 7 a 17 años que viven en la zona del entorno del sitio arqueológico Chan Chan.

En esta edición se priorizaron los talleres de Arte en Mate y Pequeños Arqueólogos y Conservadores de Chan Chan los cuales se desarrollaron en el Museo de Sitio de Chan Chan y en las municipalidades de los centros poblados de El Trópico y Villa del Mar.

Las clases fueron ofrecidas por reconocidos profesionales de arqueología y artes plásticas que laboran en el sitio arqueológico.

Los talleres se dictan de manera gratuita desde hace nueve años y forman parte de las actividades de sensibilización que realiza la Unidad de Promoción y Participación Ciudadana del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan.

Este tipo de iniciativas que promueve el Ministerio de Cultura tienen como finalidad sensibilizar a los escolares respecto a los valores universales que posee este bien cultural incluido en la Lista de Patrimonio de la Humanidad desde 1986, los talleres ayudan a reducir la fuerte presión social que existe hacia el monumento; debido al crecimiento urbano, social y económico.

“Al termino de los talleres nos queda la satisfacción de haber involucrado directamente a los futuros ciudadanos de Chan Chan e indirectamente a sus padres quienes incluyen en su agenda familiar la problemática y grandeza de Chan Chan. Nuestro compromiso es seguir enseñando a valorar este legado inigualable que nos llena de orgullo”, señaló María Elena Córdova Burga – directora del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan.

“En los talleres podemos aprender más de nuestro legado. Hemos aprendido a dibujar. Chan Chan me hace muy rica, me encanta es como mi fuerza que me hace crecer más”, manifestó Dayana Llanos Morocho.

