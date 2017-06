En el Perú, la evaluación de autismo se da en niños a partir de los 4 o 5 años. No obstante, esto podría cambiar pronto, pues especialistas nacionales han desarrollado un sistema móvil capaz de detectar rasgos de autismo en menores de 2 años.

Avid Román-Gonzalez, profesor de la UPCH, y un equipo de especialistas, entre los que están Valenzuela e Hidalgo, desarrollaron un sistema portátil que a través de una tableta puede detectar sospechas de autismo a partir de los 2 años.

El autismo es una condición neurológica que se manifiesta en la niñez y que afecta de qué manera una persona interactúa con otras, se comunica y aprende. “Es un estilo cognitivo diferente. No es que hay algo que no esté funcionando como debería. El procesamiento de la información se da pero no de la manera típica”, explica Alejandra Valenzuela Cruzado, del Instituto Psicopedagógico EOS Perú, y agrega que el diagnóstico se da mediante la observación conductual, ya que no hay ningún marcador biológico que facilite su detección.

Asimismo, existen varios niveles de autismo y cada uno tiene síntomas de distintas intensidades. “Cada niño que tiene un diagnóstico de autismo es muy diferente”, recalca Daniela Hidalgo Medina, psicóloga de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

El especialista indica que este método, que funciona en base a un algoritmo que ha sido desarrollado para el proyecto, evalúa la preferencia visual del menor. Para esto, se le muestra una tableta en la cual se reproducen por un minuto dos escenas. En la primera se puede observar un video de personas socializando, mientras que en la otra hay formas abstractas moviéndose.

“Mientras el niño ve el video, usamos la cámara del dispositivo para filmarlo y con el algoritmo cuantificamos la preferencia del pequeño. Si este se concentra más en las escenas sociales, es un niño con un desarrollo químico normal; si lo hace en las escenas abstractas, tiene rasgos de autismo”, afirma Román-Gonzalez, que ha sido el coordinador de este proyecto.

Esta hipótesis está sustentada por varias investigaciones, las cuales han determinado que el autista rechaza el contacto directo visual y suele tener una percepción sistematizada, por lo cual siente predilección por escenas que siguen ciertos patrones que puede predecir y comprender.

De acuerdo con el experto, el sistema ha logrado indicar rasgos de autismo entre el 83% y 85% de efectividad.

