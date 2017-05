El sueño de una persona adulta debe durar entre 7 u 9 horas. El objetivo del sueño es recuperar la energía gastada durante el día y prepararnos para la jornada siguiente.

Existe una serie de enfermedades relacionadas al sueño, una de las cuales es conocida como Sindrome del Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS). La frecuencia exacta en nuestro medio es difícil de calcular, pero algunos estudios sugieren que alrededor 4% de la población general la padece.

El SAOS no suele ser diagnosticada fácilmente, y no por ser compleja. Es de aquellas que si el médico no la busca, no la encuentra. No tiene una causa identificada, pero se presenta con mayor frecuencia en adultos de sexo masculino, obesos, y con antecedentes familiares de ronquidos y apneas.

El apnea del sueño consiste en episodios repetidos de estrechez de la vía aérea (faringe y laringe) que limita el pasaje del aire hacia los pulmones, produciendo “pausas” (apneas) o respiraciones más superficiales durante el sueño. Estos episodios suelen ser precedidos por ronquidos y se expresan como pausas en la respiración que a continuación se resuelven con un ronquido fuerte o sonido gutural.

Existen diferentes grados de SAOS. En los casos leves y en general, para asegurar una mejor calidad de sueño, se recomienda:

Ejercitarse regularmente, excepto antes de acostarse

No cenar en exceso, es preferible una comida ligera por la noche.

Evitar café o bebidas “energéticas” por la noche

Evite el consumo de tabaco y exceso de bebidas alcohólicas

Procurar ir a dormir a la misma hora, en una habitación oscura y tranquila

No “coger el sueño” viendo la TV, el equipo celular o trabajando con la computadora portátil.

