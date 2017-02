En el periodo enero – noviembre de 2016 el arándano fue el producto agroindustrial más exportado por las empresas que operan en el Proyecto Especial Chavimochic (PECH), cuyo monto de envíos ascendió a US$ 185 millones, superando a los espárragos en conserva (US$ 93,1 millones) y a la palta hass (US$ 81, 8 millones), así lo manifestó el jefe de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) – Sucursal Trujillo, Iván Cosavalente Fernández.

Además, el experto estimó que en 2017, los arándanos continuarían liderando el ranking de las agroexportaciones del Pech, superando los US$ 200 millones en envíos. Dicha presentación se realizó en el marco de las conferencias “Reporte de Inflación” y “Desarrollo reciente de la actividad económica de La Libertad”, organizado por la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL) y el BCRP.

Según los reportes del BCRP, Estados Unidos continúa siendo el principal destino de las agroexportaciones de las empresas que operan en el ámbito del PECH con el 40,8 % de participación. También destaca el crecimiento de los envíos a Reino Unido en los últimos años, gracias a las exportaciones de arándanos, ‘producto estrella’ que también ha dinamizado la creación de puestos de trabajo en Chavimochic.

En tanto, el presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, resaltó el trabajo en conjunto que viene realizando el gremio empresarial liberteño y el BCRP; para impulsar el desarrollo de la región y del país. “En la Cámara estamos potenciando un servicio de acompañamiento y asesorías en ciencia, tecnología e innovación como nuevo valor diferenciado”, indicó.

