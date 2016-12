Amazon Prime Video llega al Perú para competir con Netflix

Amazon expandió este miércoles su servicio de streaming Amazon Prime Video a 200 países, entre ellos el Perú.

La compañía norteamericana señaló a través de un comunicado que el precio del servicio será de US$ 2.99 durante los seis primeros meses y luego pasará a US$ 5.99.

Los usuarios podrán ver contenidos hasta en tres dispositivos simultáneamente y descargas series y películas (una opción que Netflix agregó recientemente).

Amazon ofrece series originales al igual que Netflix. Entre ellas están The Grand Tour, The Man In The High Castle, Transparent, Hand of God, Bosch, Mozart in the Jungle y Red Oaks. Seinfeld, Community y Mr. Robot son algunas de las producciones disponibles para ver en el Perú.

Al igual que Netflix, es posible ver Amazon Prime Video en celulares, consolas, televisores inteligentes, Chromecast y Roku.

