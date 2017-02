La exportación de Pisco en el 2016 llegó a 44 países y sumó US$ 8 millones 635 mil, lo que representó un crecimiento de 5% respecto al año anterior, colocando a Chile como su principal destino, informó la Gerencia de Agro de la Asociación de Exportadores (Adex).

El presidente del Comité de Pisco del gremio, William Urbina Rivera, manifestó que a fin de ingresar a nuevos mercados e incrementar su presencia en los ya existentes, los exportadores tienen previsto participar en ferias y misiones en el exterior.

¿El primer destino de nuestro pisco fue Chile (US$ 3 millones 138 mil), cuya demanda se incrementó en 13% el año pasado. Le siguió Estados Unidos (US$ 2 millones 583 mil), pese a tener una caída de 15% respecto al 2015; Países Bajos (crecimiento de 48%), España (34%) y Reino Unido (17%).

“En julio próximo se realizará en Inglaterra la feria IMBIBE, en la que los productores y exportadores de pisco estamos muy interesados, se trata de un certamen en el que se prevé la visita de 12,000 profesionales ligados a nuestra actividad, desde sommeliers a compradores, a quienes deseamos llegar para posicionar nuestro pisco”, comentó.

Urbina mencionó que si bien en el 2016 se dejó de exportar pisco a varios países como Guatemala, Filipinas, Vietnam, Sudáfrica, Suecia y Portugal, se sumaron y retomaron los despachos a otros como India, Israel, Noruega, República Dominicana, Dinamarca, Paraguay, Indonesia y Curazao.

“Nuestro trabajo está rindiendo frutos, pero para seguir en esa senda, necesitamos incidir más en la promoción de nuestra bebida. OCEX Israel está haciendo una buena labor y logró el ingreso del pisco. El año pasado, los envíos a ese mercado cerraron en US$ 10 mil 674, pero creemos que seguirán creciendo”, comentó.

Las primeras empresas exportadoras fueron Bodegas y Viñedos Tabernero S.A.C. (US$ 1 millón 925 mil), Destilería La Caravedo S.R.L. (US$ 1 millón 653 mil), y Bodega San Isidro S.A.C (US$ 891 mil), Santiago Queirolo S.A.C., Bodegas Don Luis S.A.C., Viña Tacama S.A., Bodegas San Nicolás S.A., Bodegas Viñas de Oro S.A.C., y Macchu Pisco S.A.C., entre otras.

